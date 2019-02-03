نشرة الحوادث المسائية.. ذبح سائق ومقبرة أثرية وإلغاء منع ظهور رئيس الزمالك إعلاميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"ذبحوه من الكرسي الخلفي".. تحديد هوية المتهمين بقتل سائق النهضة

ددت مباحث القاهرة، هوية المتهمين بقتل سائق "توك توك" في منطقة النهضة، حيث بيّنت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين بينهم فتاة.

رفض إشكال حسين سالم على تغريمه 120 ألف فرنك سويسري لسكرتيرته

قال شعبان سعيد، محامي صوفيا ماري لويس، سكرتيرة رجل الأعمال حسين سالم سابقا، إن الدائرة 2 اشكالات بمحكمة شمال القاهرة رفضت الاستشكال المقدم من رجل الأعمال لوقف حكم تغريمه بسبب فصله تعسفيا لسكرتيرته.

القضاء الإداري يُلغي قرار منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في الإعلام

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الأعلام .

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على مقبرة أثرية بنزلة السمان

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة الكشف عن مقبرة أثرية أسفل منزل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

24 فبراير.. الحكم على نقيب الصيادلة المعزول بتهمة ضرب صيدلي

حجزت محكمة جنح قصر النيل "طوارئ" اليوم الأحد، الحكم على نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي لجلسة 24 فبراير الجاري.

الخيانة كلمة السر.. خادمة وزوجها يسرقان فيلا رجل أعمال بـ "كومباوند الأثرياء"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، ملابسات سرقة فيلا رجل أعمال بمدينة الشيخ زايد.

الجنايات تقضي بإحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 3 مارس القادم للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية أكتوبر الإرهابية".