وزير الثقافة تتفقد "كنوز متاحفنا".. وتُطلق مبادرة الإبداع التقديرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المعرض الثالث من سلسلة "كنوز متاحفنا الفنية"، والذي يحمل عنوان ملامح عهد ويضم١٥٠عملًا فنيًا قديمًا تروي جزء من حقبة زمنية مرت بتاريخ مصر وتصور شخصيات الأسرة العلوية وذلك بمجمع الفنون بالزمالك.

ورافقها في تفقد المعرض كل من المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة السابق، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

قالت عبد الدايم، إن سلسلة معارض "كنوزنا الفنية" تلقي الضوء على مقتنيات مصر التشكيلية النادرة التي تضم ابداعات الرواد المحليين والعالميين وتهدف إلى إعادة الروح للثروة المتحفية، مشيرةً إلى أن المعروضات تمتزج خلالها هيبة التاريخ بالقيمة الفنية وتدعونا لإعادة التنقيب في روائع فريدة طال احتجابها.

وخلال الجولة شاركت وزير الثقافة فى إطلاق مبادرة الإبداع التقديرية التي قدمتها مؤسسة فنون مصر للأعمال الفنية المتميزة بهدف نشر الوعى الثقافي والفنى وتشجيع الحوار وفتح قنوات التواصل وتبادل المعرفة إلى جانب تكريم الرموز والفنانين الذين يمثلون عناصر من قوة الوطن الناعمة لإبراز دورهم الرائد والملموس في خدمة المجتمع من خلال أعمالهم الإبداعية التى تسهم فى تحقيق التنمية المرجوة.

وفي نهاية الجولة تسلمت وزير الثقافة من وزير التنمية المحلية السابق وعضو مؤسسة فنون مصر درع التميز والابداع تقديراً لجهودها كما قامت بتكريم ايهاب اللبان مدير مجمع الفنون.