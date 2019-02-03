عودة 300 من المهجرين السوريين إلى قراهم بريف دير الزور

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عاد نحو 300 شخص من المهجرين السورين بفعل الإرهاب إلى منازلهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي اليوم الأحد، عبر ممر الصالحية على نهر الفرات بينهم عشرات المطلوبين المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم تمهيدا لالتحاقهم بالقطاعات والتشكيلات العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه من بين العائدين نحو 60 من العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناءالمحافظة .وعبر عدد من العائدين عن شكرهم للجيش السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وطهرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو "داعش" قبل اندحارهم إمعانًا منهم بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدين استعدادهم مع أبنائهم للدفاع عن الوطن والمساهمة
وأشار عضو لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الشرقية هاشم سعود السطام، إلى أن الدفعة السادسة من المهجرين بينهم عشرات المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم تعود اليوم إلى كنف الدولة السورية وهي بمثابة الأم التي يجتمع في أحضانها كل الأبناء، مبينا أن التسوية تمت بتضافر جهود الجهات المختصة ووجهاء المجتمع المحلي الذين دعموا خيار الأهالي بالعودة إلى حضن الوطن والشباب بالعودة الطوعية إلى صفوف الجيش العربي السوري.
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