"الجبهتان" الشعبية والديمقراطية تعلنان رفضهما المشاركة في حكومة فصائلية فلسطينية

وكالات:

أكدت الجبهتان "الشعبية والديمقراطية لـ "تحرير فلسطين"، رفضهما المشاركة في حكومة فصائلية تجري المشاورات لتشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في اجتماعها المشترك مع وفد حركة "فتح" أن "الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد والتي يعمقها الانقسام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكلٍ عاجل وقف أية إجراءات تزيد الأمور تعقيداً بما فيها تشكيل حكومة لن ينبثق عنها إلاّ مزيد من العقبات أمام جهود المصالحة ومضاعفة

للأزمة الداخلية".

وطالبت بـ "الإسراع في عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى اتفاق على البرنامج السياسي المشترك والسياسات.. لتنفيذ اتفاقيات المصالحة.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية تتولى تهيئة المناخ اللازم لمغادرة حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية المنجز الوطني الأهم لنضال الشعب المعاصر".

من جانبه، أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها "لن تشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لفتح لتشكيلها من الفصائل الفلسطينية وبرئاسة أحد أعضاء (اللجنة المركزية)".

وقال المكتب السياسي للجبهة، إنه "يرى أن تشكيل حكومة "فصائلية" للسلطة الفلسطينية، لا يندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية" .

ودعا إلى "حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار (هيئة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية) التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة".