كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 7 أشخاص فى إطلاق نار بشيكاغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شخصين وأصيب خمسة أخرين في إطلاق نار من سيارة متحركة خارج حانة في أقصى جنوب مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، عن الشرطة أنّ الهجوم وقع في حوالي الساعة الثانية من صباح الأحد بعد أن خرج عدد كبير من الأشخاص من صالة رينولد بعد مشاجرة بداخله.

وقالت الشرطة إنّ مهاجما واحدا على الأقل فتح النار على الحشد من سيارة من طراز فورد، ولم يتضّح ما إذا كان أي من الضحايا قد شارك في القتال أو كان الهدف المقصود.

وأصيب رجل آخر يبلغ من العمر 36 عاما في ظهره وهو في حالة حرجة وأصيب رجل في الـ18 من عمره في الكتف.