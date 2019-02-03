كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تعلن موقفها من أزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت كوريا الشمالية ما وصفته بـ" المحاولات الانقلابية" من قبل الدول الأجنبية التي تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد: "إن أية محاولة من جانب قوى خارجية لعزل رئيس منتخب بطريقة شرعية، وفقا لدستور دولة ذات سيادة، يعد تدخلاً غير مقنع فى الشؤون الداخلية"، وذلك في بيان يشار فيه إلى الأزمة الحالية التي تمر بها فنزويلا.

ووفقاً للبيان الذى نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنّ تدخل الدول الأجنبية في شؤون فنزويلا يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ويشدد المصدر أيضًا على أن "الأزمة الحالية في فنزويلا يجب حلها بطريقة سلمية، وفقًا للإرادة المستقلة وقرار حكومة وشعب فنزويلا".

وشدد مسؤول الخارجية فى كوريا الشمالية أيضاً على أن "شعوب العالم التي تطمح إلى العدالة والسلام ستدعم دائما حكومة وأمة فنزويلا للحفاظ على سيادتها واستقرارها".

وقبل عدة أيام أعلن رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو، من نفسه الرئيس المؤقت للبلاد، اعتراضاً على ما أسماه بتزوير الانتخابات الرئاسية لتمديد فترة رئاسة مادورو فى السلطة، وتلاه اعتراف ودعم صريح من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعدة دول بأمريكا اللاتينية وأوروبا، بينما عارضت روسيا والصين وتركيا وإيران وكوبا محاولة الانقلاب.