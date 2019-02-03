كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني يغادر تونس بعد زيارة استغرقت عدة ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا ، مساء اليوم الأحد، تونس، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أنه كان في وداع العاهل الأردني بالجناح الرئاسي بمطار قرطاج الدولي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .

كما التقى الملك عبدالله - خلال زياته - رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري و زيادة فرص الاستثمار.

وكان العاهل الأردني - الذي قد وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم - بحث مع الرئيس التونسي الاستعدادات الجارية لاستضافة تونس، نهاية شهر مارس المقبل، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، إضافة إلى عقد جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين لتبادل الرأي حول عدة قضايا ستتناولها القمة المقبلة في مقدمتها القضية الفلسطينية، كما استعرضا آفاق التعاون بين تونس والأردن وسبل دعمها في كافة المجالات.