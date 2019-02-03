في ذكرى رحليها.. تعرف على سر نظارات ومنديل كوكب الشرق أم كلثوم -فيديو

تحل اليوم الأحد 3 فبراير الذكرى 44 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التي رحلت وترك وراءها إرث كبيرا من الأغاني الخالدة، وأفلام شهيرة، جعلتها من أبرز الفنانات العربيات في التاريخ.

وعرفت أم كلثوم بارتدائها نظارات شمسية سوداء، و حملها لمنديل في معظم إطلالتها..

للتعرف على سرهما إليكم الفيديو التالي: