شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يحذر من هذا الأمر في الكويت.. يصيب بأمراض قاتلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية، خالد الهاجري: إن هواء الكويت ملوث إلى درجة تسبب حالات سرطانية؛ وفقاً لتقرير استند إلى آراء علمية دولية أوضحت خطورة وجود جسيمات دقيقة ملوثة في الهواء بحجم 2.5 ميكرومتر تسبب انتشار الأمراض والوفاة.
وأضاف الهاجري أن تلك الجسيمات لا تُرى بالعين المجردة، ومن ضمنها الأمونيا والكربون والرصاص والسلفيت والنيتريت، وتحتاج إلى أجهزة دقيقة وحساسة للكشف عنها.
وتابع أن هذه الجسيمات تأتي بسبب احتراق غير كامل للمواد وانبعاث السيارات والمحروقات الزراعية والتفاعلات الكيمياوية في الغلاف الجوي، وانبعاثات المصانع وحرائق الغابات؛ وفقاً لـ”العربية نت”.
ولفت الهاجري إلى أن التعرض لهذه المواد لفترات زمنية طويلة قد تكون له آثار خطيرة مثل أمراض السرطان والرئة المزمنة، وأمراض القلب والدم، خاصة أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية قدرت أن الوفيات المبكرة وصلت إلى 4. 2 مليون حالة في العالم عام 2016 بسبب الجسيمات الملوثة.
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