شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يدرس إجراء استفتاء حول تعديلات دستورية والان نبدء بالتفاصيل

أوردت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم الأحد ، نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يميل إلى الدعوة إلى استفتاء في مايو المقبل حول عدد من المواضيع الدستورية. ومن بين المواضيع المقترحة لطرحها على هذا الاستفتاء المحتمل خفض عدد البرلمانيين والاعتراف بالبطاقات البيضاء. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ماكرون "الحوار الوطني الكبير"، في محاولة للخروج من أزمة "السترات الصفراء



كانت هذه تفاصيل خبر «ماكرون» يدرس إجراء استفتاء حول تعديلات دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.