شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: نسعى إلى الاستفادة السلمية للطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل
وشدد السيسي، خلال استقباله، اليوم بالقاهرة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، على حرص مصر تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
بينما استعرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر التطورات الخاصة بعمل الوكالة، وسبل تعزيز التعاون مع مصر لدعم القدرات الفنية المصرية في المجالات ذات الصلة.
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