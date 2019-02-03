إسرائيل تعلن قرب البدء ببناء جدار على حدود غزة

الخليج 365/ بغداد
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ ببناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف نتانياهو أن الجدار "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا، على حد قوله.
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ ببناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحفيين، قبل الاجتماع الحكومة الأسبوعي: "خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة".
وأضاف نتانياهو أن الجدار "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا، على حد قوله.
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