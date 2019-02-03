بالصور.. "العين الإخبارية" تهدي البابا فرنسيس برومو ترحيبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدت"العين الإخبارية"، مساء الأحد، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية برومو ترحيبياً بقداسته من إنتاجها، لدى إقلاع طائرته من روما في طريقها إلى أبوظبي.

وقالت مراسلة "العين الإخبارية" إنه فور صعود البابا فرنسيس على متن الطائرة التي أقلته إلى الإمارات، قام بجولة سريعة على الوفد الصحفي المرافق له، وقدم لهم التحية كل على حدة.





وأضافت أنه فور هبوط طائرة البابا فرنسيس توقف أمامها، وقدمت له البرومو؛ حيث شاهد معها ترحيب الشعب الإماراتي وسعادة الأطفال لزيارة قداسته.

وأشارت مراسلة "العين الإخبارية" إلى أن قداسة البابا استلم منها هدية عبارة عن كنزة وقبعة، عقب مشاهدة البرومو الخاص.

ووصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مساء الأحد إلى الإمارات، في زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.





وكان في استقبال قداسة البابا فرنسيس لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الرئاسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار الشخصيات.

ومن المقرر أن يزور قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية في اليوم الثاني من زيارته، غداً الإثنين، المسجد الكبير في أبوظبي، لعقد اجتماع خاص مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.





وتتضمن الزيارة أيضاً لقاءات مع كاثوليك المنطقة، وإقامة قداس بابوي الثلاثاء 5 فبراير/شباط، في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مدينة زايد الرياضية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 100 ألف شخص القداس البابوي، وتعمل الكنيسة مع الحكومة الإماراتية للتخطيط لهذا الحدث الضخم.



