هزاع بن زايد: زيارة البابا للإمارات تؤسس لمرحلة جديدة تجتمع فيها قوى الخير

رحب الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بزيارة البابا فرنسيس للإمارات اليوم الأحد، 03/شباط/2019.
وقال هزاع بن زايد: أهلا وسهلا بالبابا فرنسيس وشيخ الأزهر وممثلي كافة الديانات وشكرا محمد بن زايد لأنك جعلت هذا الحدث الإنساني الكبير واقعا وخير حدث نفتتح به عام التسامح.
وأضاف: لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات يفتح أبواب الأمل ويؤسس لمرحلة جديدة تجتمع فيها قوى الخير والمحبة في مواجهة دعوات التطرف والدمار.
وكان ولي عهد أبو ظبي قد استقبل البابا فرنسيس لدى وصوله الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات قيادة وشعبا.. تعتز بهذه الزيارة التاريخية لرمزين من رموز الأديان والتي تجسد الإيمان المشترك بقيم المحبة والتسامح بصفتها طريق البشرية نحو السلام والأمن والاستقرار والتقارب بين الثقافات والشعوب.
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