استقبال رسمي كبير للبابا فرنسيس لدى وصوله العاصمة الإماراتية

استقبل السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدى وصوله إلى الامارات في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لشبه الجزيرة العربية وتستغرق 3 أيام .

وشارك الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في استقبال البابا فرنسيس لدى وصوله لمطار أبوظبي.

وكان قداسته قد وصف الإمارات في رسالة متلفزة قبيل الزيارة، بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، موجهاً التحية للشعب الإماراتي قائلاً: «أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد»، معتبراً الزيارة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت في 6 ديسمبر 2018 أن قداسة البابا فرنسيس سيتوجه إلى أبوظبي يوم 3 فبراير 2019 في أول زيارة من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي.

من جهته، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية التي تعد الأولى إلى دولة الإمارات والجزيرة العربية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ستسهم بقوة في تعزيز قيم وممارسات التسامح التي تعيشه دولتنا انسجاما اجتماعيا وتعايشا سلميا وحوار ثقافات.

وأضاف إن الزيارة ستبرز المكانة العالية التي تتبوأها دولتنا في منظومة النشطاء الدوليين الساعين بإخلاص لنشر القيم الإنسانية النبيلة ومد جسور الإخوة الإنسانية وتعميق ممارسات السلام والخير وقبول الآخر في المنطقة والعالم.