ولي عهد أبو ظبي: زيارة البابا للإمارات تكتسب أهمية خاصة وتعزز التعايش

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأحد، 03/شباط/2019، البابا فرنسيس.

ووصل البابا إلى الإمارات قبل قليل في زيارة هي الأولى من نوعها.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة قداسة #البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية و شيخ الأزهر للإمارات.

وأكد بن زايد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي.

وحظيت زيارة البابا فرنسيس بتفاعل كبير في الداخل الإماراتي على المستويين الشعبي والرسمي.

وبدوره، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية التي تعد الأولى إلى دولة الإمارات والجزيرة العربية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ستسهم بقوة في تعزيز قيم وممارسات التسامح التي تعيشه دولتنا انسجاما اجتماعيا وتعايشا سلميا وحوار ثقافات.

وأضاف إن الزيارة ستبرز المكانة العالية التي تتبوأها دولتنا في منظومة النشطاء الدوليين الساعين بإخلاص لنشر القيم الإنسانية النبيلة ومد جسور الإخوة الإنسانية وتعميق ممارسات السلام والخير وقبول الآخر في المنطقة والعالم.