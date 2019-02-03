شكرا لقرائتكم خبر عن عملية الاستفتاء على الدستور الليبي متوقفة على حكومة الوفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح أن المفوضية تنتظر تعديلات استلام بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب.

وقال إن المفوضية جاهزة لإجراء عملية الاستفاء على الدستور خلال العام الحالي، مبيناً أن عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية.

وكشف عن أن الحكومة قررت دراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شاركت اليوم (الأحد) في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية المنعقد في الأردن.