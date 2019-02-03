شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، وفاة فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، وفاة فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن «احمد غازي عباس ابو جبل (30 عاماً) توفي متأثراً بجروح أصيب بها في 29 يناير في بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الإحتجاجات الأسبوعية التي بدأت قبل 42 أسبوعاً».



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