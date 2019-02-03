عسكري عراقي يعلن إحباط إدخال أحزمة ناسفة وأسلحة نارية قادمة من سوريا

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أكد قائد حرس حدود المنطقة الثانية بمحافظة الأنبار العراقية اللواء الركن عمار الكبيسي، إحباط محاولة إدخال أحزمة ناسفة وأسلحة آلية فضلا عن مبالغ مالية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، قادمة من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.
وقال الكبيسي في تصريحات خاصةلقناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد إن عملية التهريب تم إحباطها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، لافتا إلى أنه تم قتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر أثناء توقيفهم.
على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، بأن عددا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي المحافظة.
وقال إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة قناة 14 جنوب مدينة بلد، موضحا أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.
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