الجيش العراقي يدمر وكرين إرهابيين لـداعش في صلاح الدين

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عناصر من داعشوكالات:
أكد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين.
وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة مشتركة ضمن قيادةعمليات صلاح الدين تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين احتوى على مواد وملابس وفرش وأدوات معيشة في ناحية العلم بالمحافظة.
وأضاف البيان أن قوة مشتركة أيضا
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن الطيران الحربي قصف أحد أوكار تنظيم "داعش" في جبل مكحول بالمحافظة.
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