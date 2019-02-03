ألمانيا: 7.1 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير

وكالات:

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن بلاده تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل الاصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر وصلت إلى 7.1 مليار دولار وبلغ عدد الشركات نحو 1215 شركة ألمانية.

وزار ألتماير والوفد المرافق من الشركات الألمانية اليوم الأحد العاصمة الإدارية الجديدة، ترافقه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنظيم زيارات للوفود الأجنبية وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

وقال وزير الاقتصاد الألماني إن استثمارات بلاده في مصر تنوعت بين قطاعات البترول، المواد الكيماوية،

صناعة السيارات، الاتصالات، الحديد والصلب، الغاز ومكونات السيارات، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين.من جانبها، أوضحت سحر نصر أن هناك 1000 فرصة استثمارية على مستوى الجمهورية، من بينها 25 فرصة استثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.وتفقدت وزيرة الاستثمار ووزير الكهرباء ووزير الاقتصاد الألماني، محطة "سيمنز" بالعاصمة الإدارية التي تقع على مساحة 175 فدانا، وتم إنشاؤها في عامين ونصف، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجاوات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط ومقامة في منطقة جبلية بعيدا عن المياه كما هو معتاد في محطات الكهرباء.وتعد المحطة الأكبر في العالممن نوعها في التبريد بالهواء باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، وتوفر نحو 400 مليون دولار سنويا من قيمة الوقود، وتضم 8 وحدات غازية تعمل بطراز "إتش كلاس" كأحدث تكنولوجيا على مستوى العالم، وهو النظام الذي يتميز بكفاءة إنتاجية تتخطي 61%، وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم، ويوجد بالمحطة 4 "موديول" يضم كل منها وحدتين تعمل بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى غلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، ويوجد بها مبنى تحكم بأحدث التقنيات العالمية.ووضعت سحر نصر والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد الألماني، حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية، "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، التي تمثل تحالفاً يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني، الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة إلى الجانب البحثي.وعقب ذلك، زارت نصر وألتماير والوفد المرافق كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، ومسجد "الفتاح العليم"، الذي أصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية.