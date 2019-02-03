كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفلونزا الخنازير تقتل ١١ شخصًا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة المغربية أنه من أصل 58 حالة مصابة بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة للنوع الفرعي «H1 N1» تماثل 15 مريضا للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضا يتلقون العلاج، بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم، أن حالات الوفاة تمت نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، أي الحمل أو الأمراض المزمنة، أو عامل السن (65 سنة فما فوق أو أقل من 5 سنوات).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحالات تتوزع، وفقا للعمالات أو الأقاليم التي تنحدر منها، على أربع حالات في الدار البيضاء، وثلاث حالات بطنجة، فيما سجلت حالة واحدة بكل من الرباط، وفاس، وطانطان، وأزيلال.

وأكدت الوزارة أنه وفي إطار نظام اليقظة والمراقبة الوبائية للأنفلونزا الموسمية، فإن الوضعية الوبائية الراهنة تبقى عادية مقارنة مع المواسم السابقة، وتتطابق مع الحالة الوبائية العالمية وفق معطيات منظمة الصحة العالمية.

وشددت على أنه، وفي إطار اليقظة وتكثيف نظام الرصد الوبائي للوزارة، فقد كشفت التحاليل المخبرية لـ 684 عينة تم أخذها عند المصابين بمتلازمة الأنفلونزا أو بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، إصابة 160 عينة بفيروس الأنفلونزا، أي بنسبة 3ر23 في المائة.

وكشفت أن 97،3 في المائة من الفيروسات المعزولة كانت من نوع أ مقابل 5ر2 في المائة من النوع ب.

ومن بين فيروسات النوع أ، يمثل النوع الفرعي «أش 1 إن 1» (أ) 8ر78 في المائة، مقابل 2ر21 في المائة من النوع الفرعي «أش3 إن2» (أ).

