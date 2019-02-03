“نيران الإخوة-الأعداء”…نشيد في السعودية يحرض الأطفال ضد قطر!-فيديو – فيديو

خلق نشيد سعودي، على لسان أطفال، جدلا واسعا، خصوصا أنه يقحمهم وهم أبرياء في الصراع السياسي بين دولتهم وبين قطر.

ويحرض نشيد “صب يا مطر بالدوحة” على الكراهية لدى الأطفال، ويقحمهم في سياسية السعودية اتجاه قطر التي تعاني الحصار من دول مجاورة، ويتم التمني على لسانهم أن تغرق قطر أو أن تضم للسعودية، مع عبارات تمس برموزها وشخصيتها وأخرى تروج اتهامات حولها.

وسخر النشيد، من هطول الأمطار على العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، ما تسبب في تراكم للمياه أدى لتعطيل حركة السير، كما حمل تطاولا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزة المسند.

وادعت الأغنية أن أمير قطر يُزوج طفلات بلده للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

ويعتبر القانون الدولي استغلال الأطفال في أحداث لنشر الكراهية وخطاب العنف، انتهاكا لحقوقهم، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 التي تدعو إلى نشر روح التفهم والتسامح لدى الأطفال، وتربيتهم على الصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.