انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يزور الكويت الاثنين ويلتقي الشيخ صباح والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 08:23 مساءً - يزور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دولة الكويت، غداً الاثنين، ويلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، أن الشيخ تميم سيتوجه إلى دولة الكويت "الشقيقة" في زيارة رسمية، وسيلتقي أميرها.

وهذه الزيارة هي الأولى لأمير قطر إلى الكويت منذ مايو 2018، والتي قدم خلالها لنظيره الكويتي، صباح الأحمد الصباح، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكان أمير الكويت هنأ نظيره أمير دولة قطر، أول من أمس الجمعة، بفوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

إلا أن العلاقات بين الكويت وقطر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.