شيخ الأزهر يصل أبوظبي في مستهل زيارته المشتركة مع البابا فرنسيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء الأحد إلى الإمارات، لعقد قمة تاريخية مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتأتي زيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سلمها إلى فضيلته الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقائه مع الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



ويعقد على هامش الزيارة المشتركة مؤتمر عالمي تحت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية"، ينظمه مجلس حكماء المسلمين، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم، بما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات العربية في دعم قيم التسامح والحوار والسلام، حيث يعيش على أرضها عشرات الجنسيات من مختلف الأعراق والأديان، في إطار من الالتزام بقيم المواطنة والعيش المشترك.



وفي وقت سابق اليوم غادر قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، العاصمة الإيطالية روما، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تاريخية تعد الأولى للخليج العربي.

