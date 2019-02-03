انت الان تتابع روسيا تدعو المجتمع الدولى لمساعدة فنزويلا والكف عن التدخل في شؤونها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الأحد إن على المجتمع الدولي التركيز على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لفنزويلا والكف عن أي تدخل ”مدمر“ في شؤونها.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر شيتينين رئيس قسم أمريكا اللاتينية بالخارجية الروسية قوله ”يتعين أن يكون هدف المجتمع الدولي المساعدة (في حل مشكلات فنزويلا الاقتصادية والاجتماعية) دون تدخل مدمر من خارج حدودها“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية مقتطفات منها إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو ”أحد الخيارات“ المطروحة.