نتانياهو وترامب معا في صورة واحدة على لافتات دعائية إنتخابية في اسرائيل

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انتشرت في العديد من المدن الاسرائيلية صور ضخمة لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب وهما يتصافحان، في اطار الحملة الإنتخابية في اسرائيل استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة في نيسان/ابريل المقبل.
وأفاد مصور فرانس برس أن هذه الصور نصبت على جانبي الطريق السريع قرب تل أبيب والقدس، ويظهر فيها الرجلان مبتسمين يتصافحان.
وكان ترامب أعلن في كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، الامر الذي رحبت به اسرائيل وأثار غضب الفلسطينيين.
وفي حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المنشودة، يؤكد الاسرائيليون أن كامل القدس بشطريها الشرقي والغربي هي العاصمة "الأبدية" لاسرائيل.
إلا أن المجتمع الدولي يعتبر ضم القدس الشرقية لاسرائيل غير شرعي.
ويترأس نتانياهو الحكومة في اسرائيل منذ نحو عشر سنوات، وتعطي استطلاعات الرأي حزبه الليكود الصدارة في الانتخابات التشريعية المبكرة في التاسع من نيسان/ابريل.
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