شكرا لقرائتكم ترمب: تم تحديد موعد ومكان القمة الثانية مع كيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن "فرص جيدة" للتوصل إلى اتفاقات في ملفي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية مع الصين.

وقال ترمب في مقابلة بثتها شبكة "سي بي إس"، الاحد، إنه "تم تحديد" موعد ومكان القمة الثانية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، بعد قمة تاريخية أولى في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

وأضاف أنه سيعلن، الثلاثاء، في خطابه السنوي عن حال الاتحاد أو "قبيل ذلك" تفاصيل القمة المقررة حتى الآن "نهاية شباط/فبراير" في فيتنام أو تايلاند.

ورجحت الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، ألا تتخلى بيونغ يانغ "عن كل أسلحتها النووية وقدراتها على الإنتاج"، رغم أن واشنطن تسعى إلى ذلك.

وعلق ترمب: "هناك أيضا فرص جيدة جدا لنتوصل إلى اتفاق"، مع إقراره بأن لا شيء مؤكدا.

واعتبر أن كيم "تعب" من مواجهة العقوبات الاقتصادية، مضيفا "يستطيع أن يصبح إحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى"، لكنه "لا يستطيع القيام بذلك ما دام يملك أسلحة نووية".

وتابع: "نحن متفاهمان جدا. هناك كيمياء رائعة بيننا".

وسئل ترمب عن احتمال انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية لمناسبة المفاوضات مع الشمال، فأكد أنه "لم يبحث انسحابهم أبدا".

لكنه كرر أن وجود "40 ألف جندي في كوريا الجنوبية مكلف جدا".

وأشاد بالمساعدة التي قدمتها الصين في ملف كوريا الشمالية، قبل أن يتطرق إلى المفاوضات التجارية مع بكين.

وقال: "يبدو أننا على الطريق السليم للتوصل إلى اتفاق مع الصين. هناك فرصة جيدة لنتوصل إلى اتفاق" بعدما جرت مفاوضات جديدة في واشنطن.