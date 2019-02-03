ترمب يؤكد مجددا: الخيار العسكري في فنزويلا مطروح

اسماء السيد - واشنطن: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي في فنزويلا هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهزّ هذا البلد.

ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة "سي بي سي" الأميركية تم بثّها الأحد، عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأميركي في البداية أنه لا يريد التحدث عن الأمر.

إلا أنه تدارك "لكن هذا بالطبع خيار".

وسبق أن أعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضي ومجددا في الأيام الأخيرة، أن "كل الخيارات" بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.

واعترف ترمب في 23 كانون الثاني/يناير، بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد. وكان الأخير قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في مواجهة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفع مادورو إلى التنحي ودعت خصوصاً الجيش للانضمام إلى معسكر غوايدو.