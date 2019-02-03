شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوى: الإخوان يعتبرون أنفسهم ممثلو الإسلام وغيرهم كفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان إن جماعة الإخوان تعتبر نفسها أنها فقط من تمثل الإسلام وأن غيرها من فئات المجتمع ليسوا مسلمين طالما لم ينضموا للاخوان مشيرا إلى أن الجماعة تنتهج الفكر التكفيري في تعاملها مع المجتمعات ورسائل حسن البنا تؤكد ذلك.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان خلال ندوة لحزب المحافظين أن يوسف القرضاوى قدس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي واعتبره أنه مع الرسل والملائكة والقديسين والشهداء فقط لأنه يدعم الإخوان ويمولهم ويرعاهم.

ولفت ثروت الخرباوى إلى أن حسن البنا كان يقول لقواعده إذا سألكم أحد من أنتم قولوا جمعية خيرية أو نادى رياضى او جماعة صوفية أو جماعة سلفية وإذا غلب عليكم الأمر قولوا نحن الإسلام.