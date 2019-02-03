شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب الحكومة بتحديد جهة ولاية أراضى الإصلاح الزراعى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط، وذلك لحين موافاة اللجنة بمذكرة تفصيلية حول جهة ولاية هذه الأراضى.

وخلال الاجتماع قال النائب برديس عمران، مقدم طلب الإحاطة إن صغار المزارعين يعانون بسبب عدم حصولهم على عقود الملكية النهائية، على الرغم من سداد كامل المستحقات المالية المطلوبة منهم منذ سنوات، مشددا على سرعة البت فى هذا الأمر للتخفيف عن صغار المزارعين الذين كانوا سببا فى تعمير الصحراء.

من جانبه قال المهندس عماد كامل، رئيس الإدارة المركزية للمبانى بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم إلغاء مؤسسة تعمير الصحراء التى انشأت فى الستينات وخرجت الأرض من ولاية الهيئة ولم تعد الأرض تابعة للهيئة.