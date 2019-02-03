"محلية البرلمان" تناقش أسباب تأخر إجراءات تثبيت بعض المتعاقدين بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة، بشأن تأخر استكمال إجراءات تثبيت بعض المتعاقدين والملحقين للعمل بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم. كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن مشكلة ازدحام المواصلات التي تنقل أبناء محافظة الفيوم إلى الجيزة والقاهرة، علماً بأن خط السكة الحديد المار بالمحافظة غير مناسب. وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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