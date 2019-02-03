مادورو لترامب: ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أنه في حال واجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيقول له "توقف، أنت ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء".

وفي لقاء مع قناة La Sexta التلفزيونية الإسبانية، اعتبر مادورو أن "​الإدارة الأميركية​ ترغب في العودة إلى القرن العشرين الذي كانت فيه حكومات المنطقة ترضخ لها"، مشيراً إلى أن "​أميركا اللاتينية​ ودول الكاريبي لا يمكن أن تكون الحديقة الخلفية للولايات المتحدة".

وبخصوص المهلة التي ستنتهي يوم 5 شباط الحالي، والتي منحتها دول أوروبية له لإجراء ​انتخابات​ رئاسية وإلا ستعترف برئيس البرلمان ​خوان غوايدو​، "رئيسا مؤقتا"، شدد مادورو على "أننا لا نقبل إنذارا من أحد"، مجدداً استعداده للحوار القائم على الاحترام من أجل استقلال بلاده.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ​فنزويلا​ تتجه "لحرب أهلية"، أوضح أنه "لا يمكن لأحد اليوم تقديم إجابة قاطعة على هذ السؤال. كل شيء يعتمد على مستوى العدائية والجنون لدى الامبراطورية الشمالية ​الولايات المتحدة​ وتحالفها الغربي".

ورأى مادورو "أننا نعيش في بلدنا بشكل بسيط، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، ونقوم باستعداداتنا للدفاع عن بلدنا".

وأوضح أن "الشعب الفنزويلي منظم للدفاع عن نفسه، وأصدرت تعليمات لإنشاء 50 ألف وحدة دفاعية من المواطنين الذين تلقوا تدريبا عسكريا"، مشيراً إلى أن "المواطنين يعرفون ماذا يفعلون وأين يذهبون في حال اندلاع نزاع محلي أو إقليمي أو دولي".