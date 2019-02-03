استُشهد رقيب أول ب​قوى الامن الداخلي​، بحسب ما ذكرت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، اثر تعرضه لعدد من الطلقات النارية داخل سيارته والتي اشتعلت على بعد كيلومتر من ​سجن زحلة​. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد رقيب أول بقوى الامن الداخلي بعد تعرضه لعدد من الطلقات النارية داخل سيارته في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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