هاشم: على الحكومة أن تعالج الأزمات بعيداً عن تسجيل الإنتصارات الوهمية

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على "ضرورة إنجاز البيان الوزاري لتبدأ ​الحكومة​ خطواتها الانقاذية المطلوبة لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين ودولتهم بعد أن اهتزت في الآونة الأخيرة بسبب تراكم المشكلات الإجتماعية والإقتصادية، ما يستدعي من هذه الحكومة أن تضع خطة ورؤية سريعة للبدء بالمعالجات المطلوبة للأزمات اليومية بعيداً عن حسابات الربح وتسجيل الإنتصارات الوهمية كما بدت أمور البعض خلال اليومين الماضيين".

كلام هاشم جاء في اعقاب جولة في منطقة ​حاصبيا​ التقى خلالها العديد من الفاعليات الثقافية والإجتماعية، ولفت إلى أن "أحوج ما نكون له في هذه الأيام ارادة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات والتصورات بمستوياتها السياسية والاقتصادية لتعويض اللبنانيين ما أصابهم بسبب تعطيل ​تشكيل الحكومة​"، معتبراً أنه "لم يعد جائزاً اليوم التراخي والإستهتار بحقوق اللبنانيين كما أن الأهم من الثقة التي تنتظره الحكومة لبيانها الوزاري هي ثقة الناس المطلوبة ترجمة لرؤية الوزراء وإنتاجيتهم وهذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة حيث لا تحتمل الأزمات المعقدة مزيدا من الترف والإنتظار".