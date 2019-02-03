استقبال شعبي لوزير العدل في بلدته بطرام في الكورة

استقبلت بلدة بطرام في ​الكورة​ وزير العدل ​ألبير سرحان​، بالزغاريد ونثر الأرز، في حضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطاالله​، الوزير السابق إيلي سالم، رئيس البلدية هيثم سرحان وفاعليات المنطقة وحشد من أبنائها.

ورحب المدير السابق لثانوية بطرام إدمون نصر بسرحان، مهنئا إياه بمنصبه الجديد ومتناولا سيرته المهنية "وحبه لأبناء بلدته"، وتمنى له النجاح بمهامه.

ورد سرحان شاكرا أهالي البلدة والقرى المجاورة والمهنئين على حفاوة الاستقبال، واعدا اياهم باستكمال المسيرة التي بدأها "منذ أربعين عاما في السلك القضائي".