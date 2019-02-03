أنصار الله: نبارك تشكيل الحكومة اللبنانية ونعتبرها خطوة هامة في تعزيز أمن لبنان

أكد المكتب السياسي لجماعة "​أنصار الله​" في اليمن، في بيان، "أننا نبارك ​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية ونعتبرها خطوة هامة في تعزيز أمن واستقرار لبنان وإسهاما في تعزيز روح التوافق".

وشدد المكتب على "التزام الجماعة باتفاق ​السويد​ بعيدا عن التحريف والتجريف"، مشيراً إلى أن "دول العدوان تتحمل المسؤولية الكاملة في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد والتصعيد يهدد العملية السياسية".

وطالب "​الأمم المتحدة​ والمنظمات الإنسانية التحرك الجاد والفاعل لفك الحصار عن مدينة الدريهمي"، مستنكراً "ما تقوم به ​القوات​ الأماراتية في سقطرى وبعض المناطق من عمليات تجنيس ونهب المقدرات".

وبارك المكتب "للجيش اليمني و​اللجان الشعبية​ انتصاراتهم وانجازاتهم على مستوى الطائرات المسيرة والصاروخية والعمليات الميدانية".