أنصار الله: نبارك تشكيل الحكومة اللبنانية ونعتبرها خطوة هامة في تعزيز أمن لبنان

أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، في بيان، "أننا نبارك تشكيل الحكومة اللبنانية ونعتبرها خطوة هامة في تعزيز أمن واستقرار لبنان وإسهاما في تعزيز روح التوافق".
وشدد المكتب على "التزام الجماعة باتفاق السويد بعيدا عن التحريف والتجريف"، مشيراً إلى أن "دول العدوان تتحمل المسؤولية الكاملة في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد والتصعيد يهدد العملية السياسية".
وطالب "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التحرك الجاد والفاعل لفك الحصار عن مدينة الدريهمي"، مستنكراً "ما تقوم به القوات الأماراتية في سقطرى وبعض المناطق من عمليات تجنيس ونهب المقدرات".
وبارك المكتب "للجيش اليمني واللجان الشعبية انتصاراتهم وانجازاتهم على مستوى الطائرات المسيرة والصاروخية والعمليات الميدانية".
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