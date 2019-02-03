وزيرة التخطيط تختتم زيارتها للوادي الجديد بتفقد مشروع الفوسفات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء اليوم الأحد، زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتفقد مشروع فوسفات أبو طرطور، والمدينة السكنية بهضبة أبو طرطور بمركز الخارجة، التي تقع على مسافة 40 كيلومترًا من مدينة الخارجة وسيتم تنفيذ مخطط سكني بها لإقامة 5000 وحدة سكنية.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المدينة تشمل 1396 وحدة سكنية مزودة بوحدات إطفاء ومساجد ومكتب بريد وأسواق تجارية وملاعب للأنشطة الرياضية ووحدات صحية ومكاتب إدارية ومدرسة للتعليم الأساسي تسع 400 تلميذًا ومحطة مياه تكفي احتياجات 30 ألف نسمة وسنترال ومحطة توليد كهرباء بطاقة 66 كيلو فولت ومحطة صرف صحي متكاملة ووحدة معالجة لإعادة استخدام المياه في ري المساحات الخضراء والملاعب المتواجدة بالمدينة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع "فوسفات مصر" من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرةً إلى مساهمة المشروع في خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة، مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات أخرى على المنتجات الثانوية.

الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، استقبلت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، في زيارة لمدة يوم واحد لتفقد وافتتاح عدة مشروعات خدمية بالمحافظة.