مسؤول أميركي يزور سيول لبحث القمة الثانية بين ترامب وكيم

يزور مسؤول أميركي، كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، لعقد اجتماعات مع مسؤولين من كوريا الشمالية والجنوبية قبل القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والمتوقعة أواخر شهر فبراير الحالي.

ولدى وصوله إلى العاصمة، رفض الموفد الأميركي الخاص إلى سيول ستيفن بيغون التحدث إلى الصحافيين. ويسعى بيغون إلى التفاوض مع بيونج يانج حول التحقق من استعدادها لنزع أسلحتها النووية.

والتقى بيغون نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون وناقش معه "المسائل العالقة ومن بينها المحادثات مع كوريا الشمالية"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن بيغون سيلتقي مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ -يوي-يونغ، غداً الاثنين، قبل أن يتوجه إلى قرية بانمونجوم الحدودية في اليوم التالي لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز في الرئاسة قوله إن من المتوقع أن يكشف بيغون تفاصيل اجتماع العمل بشأن القمة بين ترامب وكيم "وتنسيق المواقف بين سيول وواشنطن".

وكان ترامب ذكر أنه سيعلن مكان وموعد القمة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.

وكان لقاؤه مع كيم في سنغافورة في يونيو الفائت الأول بين رئيس أميركي يتولى منصبه وزعيم كوري شمالي.