النمسا تستعد للاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

قال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، اليوم الأحد، إن فيينا مستعدة للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً بالوكالة في حال لم يدع الرئيس نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات استجابة لطلب دول الاتحاد الأوروبي.

وكتب كورتز على تويتر "في حال لم يستجب مادورو لطلب الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فسندعم ونعترف بخوان جوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا".

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي طلبت من مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية الأسبوع وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة رئيساً.

وقال كورتز إنه أجرى محادثات مع غوايدو عبر الهاتف وإن فيينا تدعمه بشكل كامل.

وكتب "لقد اجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس غوايدو. قدمت له دعمنا الكامل لاعادة الديموقراطية في فنزويلا. لقد عانى الفنزويليون لفترة طويلة من إساءة الإدارة وتجاهل نظام مادورو لحكم القانون".