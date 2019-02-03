استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى قطاع غزة

وكالات:

استشهد، مساء اليوم الأحد، الشاب أحمد غازي أبو جبل (30 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع الماضي شمال غرب بلدة بيت لاهيا بقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب أبو جبل وهو من سكان الشجاعية، متأثرا بجروحه الخطيرة التي

أصيب بها خلال الحراك البحري شمال بلدة بيت لاهيا الأسبوع الماضي.

ودخلت مسيرات العودة شهرها الحادي عشر، وأسفرت تلك الاعتداءات في شهر يناير النمصرم فقط عن استشهاد (6) مواطنين بينهم طفل وإمرأة، وأصابة (923)

مواطنا بجروح مختلفة، وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (190) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (13) غارة جوية، و(12) عملية قصف مدفعي، و(13) عملية توغل بري، و(36) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن اعتقال (5) صيادين، والاستيلاء على (3) مراكب صيد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (7) مواطنين على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع.