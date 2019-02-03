استشهد، مساء اليوم الأحد، الشاب أحمد غازي أبو جبل (30 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع الماضي شمال غرب بلدة بيت لاهيا بقطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب أبو جبل وهو من سكان الشجاعية، متأثرا بجروحه الخطيرة التيأصيب بها خلال الحراك البحري شمال بلدة بيت لاهيا الأسبوع الماضي.
ودخلت مسيرات العودة شهرها الحادي عشر، وأسفرت تلك الاعتداءات في شهر يناير النمصرم فقط عن استشهاد (6) مواطنين بينهم طفل وإمرأة، وأصابة (923)
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.