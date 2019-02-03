إسرائيل تعتزم بناء جدار على الحدود مع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين: "خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة، والذي يتوقع أن يرتفع 6 أمتار عن الأرض، الأمر الذي سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا".

ولم يكشف نتنياهو تفاصيل، غير أن وزارة الدفاع قالت في بيان، إن "العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس، وأنه من المقرر أن

يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كلم، لتبديد خطر بناء الفلسطينيين للأنفاق العابرة للحدود".

وجاء في البيان أن "الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوى في مياه المتوسط يهدف إلى منع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه.

ويقول خبراء إسرائيليون إن "نتنياهو غير مستعد

لأي تصعيد جديد في الأعمال العدائية مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل".

ويحتشد الفلسطينيون، منذ نحو عام، وبشكل شبه أسبوعي عند الحدود مع إسرائيل في احتجاجات يتخللها العنف في أغلب الأحيان، ويطالب الفلسطينيون بالعودة الى منازلهم التي أخرجوا منها في حرب عام 1948، كما ينادون بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة.

ومنذ بدء "مسيرات العودة" في مارس عام 2018، قتل 245 فلسطينيا على الأقل برصاص الجنود الإسرائيليين، غالبيتهم على مقربة من الحدود.