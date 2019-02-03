انطلاق مناورات تعاون 2 بين الجيشين الإماراتي والعماني

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انطلقت فعاليات التمرين المشترك "تعاون 2"، في الإمارات وبمشاركة القوات المسلحة لسلطنة عمان، ويستمر لغاية الرابع عشر من فبراير المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الجيش العماني يشارك في التدريب ممثلا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاء 23، مع القواتالبرية الإماراتية ممثلة بالكتيبة 32 التابعة للواء زايد الأول.
ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14 من فبراير المقبل، عددا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقا لطبيعة الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام
ويأتي إجراء التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة.
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