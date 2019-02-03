سوريا تبيع سيارات في مزاد علني

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تعتزم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية اجراء مزاد علني لبيع السيارات في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري وسط العاصمة السورية دمشق.
وأوضح مدير المؤسسة شادي جوهرة أن عدد السيارات في المزاد يبلغ 391 سيارة ويشمل المزاد السيارات السياحية والحافلات والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.
وعن إجراءات الاشتراك في المزاد لفت جوهرة إلى أنه يتم التقدم بطلبات الاشتراك إلىلجنة المزاد في مكان انعقاده على مسرح مدينة الشباب في حي المزة بدمشق ودفع التأمينات المؤقتة التي تبدأ من مئتي ألف ليرة سورية مبينا أن هذه التأمينات تعاد للمشتركين الذين لم ترس عليهم المزايدة على أي آلية.
وفي حديثه عن الفوائد المتوخاة من إجراء هذه المزادات أشار جوهرة
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