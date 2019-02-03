كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات في إسطنبول دعما لسجناء أكراد مضربين عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر الآلاف في اسطنبول تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لدعم المضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وأفاد صحفيون، أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة "بكر كوي"، في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وسط تدابير أمنية مشددة.

وقال الناشط في حزب الشعوب الديمقراطي فاتح أولاش: "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن... يشرفوننا، ليسوا وحدهم.. إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية.. لا نخشى شيئا".

وأضرب حوالى 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن، التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي "حزب العمال الكردستاني"، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه في العام 1999.

وأنهى مئات السجناء إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما عام 2012، بعدما طلب أوجلان ذلك منهم.

ولا يزال "حزب الشعوب الديمقراطي" تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع "حزب العمال الكردستاني"، في وقت يقبع فيه عدد من نواب الحزبين في السجن بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.