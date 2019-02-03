الأهلي يشكف مستجدات إصابة لاعبه المغربي أزارو

أكد خالد محمود، طبيب نادي الأهلي المصري، أن عودة الدولي المغربي وليد أزارو إلى الملاعب الرياضية، تحتاج إلى أربعة أسابيع.
وأوضح طبيب النادي المصري، في تصريحات للصحافة، أن أزارو يتبع برنامجا تأهيلياً تحت إشراف الطاقمين الطبي والتقني، من أجل عودة قوية للمنافسات الكروية التي غاب عنها لأسابيع.
في المقابل، رفض نادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، الموافقة على رحيل اللاعب رغم العروض العديدة التي توصل بيها مت طرف أندية خارج مصر.
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