قال الفنان، يونس البولماني، إنه توجه نحو “الكلاش” في أغنيته الجديدة، “معلاباليش”، جوابا عن مروجي إشاعة طلاقه غير الحقيقية، معتبرا أنه وجه “كلاشات” بأدب عكس تلك التي بين مغنيي الراب.
وفند البولماني أخبار انفصاله عن زوجته، التي راجت بعد شهرته الواسعة لدى المغاربة داخل، وخارج الوطن، موضحا أنه رد على أصحابها في أغنيته الجديدة.
وعبر البولماني عن استغرابه من صانعي الإشاعة، مستنكرا رغبتهم في تشويه صورته مع جمهوره، الذي أحبه، بعد نجاح أغنية “حتى لقيت لي تبغيني”، التي منحته بطاقة الشهرة.
وقال البولماني إنه حتى لو كان خبر طلاقه صحيحا، فهذا أمر لا يعني الناس، بل إنه يهمه لوحده.
يذكر أن أغنية “معلاباليش” ليونس البولماني حققت أزيد من 800 ألف مشاهدة، منذ إصدارها قبل حوالي أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر البولماني: كلاشيت مروجي الإشاعة بأدب.. وحتى لو كان خبر طلاقي صحيحا.. ماشي شغل تا واحد! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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