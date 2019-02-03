باستخدام قماش ممزق.. مغربي يضع حدا لحياته داخل السجن

وضع شاب مغربي، أمس السبت، حدا لحياته داخل سجن “فيلفرانش سور ساون”، الفرنسي، حيث تم العثور على جثته معلقة وسط زنزانته.
وأفادت الصحافة الفرنسية أنه تم العثور غلى جثة الشاب، البالغ من العمر 18 سنة، معلقة في حدود الساعة الثانية عشرة.
وحاول مشرف السجن إعادة إنعاشه قبل وصول المساعدات، لكنه توفي قبل التدخل الطبي. واستخدم الشاب بدون عائلة قماشا ممزقا من أجل وضع حد لحياته.
وسيتم إخضاع جثة الشاب لتشريح قصد تحديد أسباب وفاته.
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