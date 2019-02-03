انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل نائب رئيس الأركان اليمني متأثراً بجراحه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 06:50 مساءً - قُتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صالح الزنداني، الأحد؛ متأثراً بجراحه التي تعرض لها بهجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية جنوبي اليمن، الشهر الماضي، وفق مصدر عسكري.

وذكر المصدر الحكومي لوكالة الأناضول أن الزنداني توفي في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن نُقل إليها من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، عقب إصابته.

وأشار المصدر- قالت الوكالة إنه طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الزنداني كان قد أُصيب بجرح بليغ في رأسه، أفقده الوعي أياماً، قبل أن يُتوفى في المستشفى.

وفي العاشر من يناير الماضي، شن الحوثيون هجوماً بطائرة مسيّرة على عرض عسكري نظمته القوات الحكومية في قاعدة العند الجوية، شمالي محافظة لحج، جنوبي اليمن.

الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وضباط على الفور، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم اللواء الزنداني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد، فيما توفي رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح عقب الحادث بأيام؛ متأثراً بجراحه التي أُصيب بها.

والزنداني هو ثاني أرفع مسؤول عسكري يمني يلقى حتفه في الحرب التي تشهدها اليمن منذ مطلع العام 2015؛ حيث توفي سلفه نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد سيف اليافعي؛ على إثر قصف للحوثيين بصاروخ حراري استهدف موقعه خلال المعارك في مدينة المخا، غربي اليمن، في يناير 2017.