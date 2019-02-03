شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 بينهم طفلين في قصف حوثي لمخيم نازحين والان نبدء بالتفاصيل

أُصيب أربعة يمنيين، في مخيم شليلة للنزوح بمديرية حرض في محافظة حجة، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية، إن طفلين وامرأتين أصيبوا بجراح بليغة بقذيفة استهدفت خيمتهم في القصف الحوثي وتم نقلهم إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية بمنطقة الطوال.

وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها ميليشيا الحوثي المخيم بعد قصف مماثل في ال 26 من شهر ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 8 نازحين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.